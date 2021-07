Météo : Une belle journée en perspective

L'alizé d'Est-Sud-Est modéré demeure associé à une masse d'air plutôt sèche.



Une bien belle journée pour entamer la semaine, mais...



Au lever du jour les entrées maritimes s'aventurent dans l'intérieur des terres. Le littoral de l'Est, de Saint-Joseph à Sainte-Marie compose avec la grisaille, et les nuages pénètrent jusque vers la Plaine des Palmistes, Bélouve, et Takamaka sans pour autant déverser la moindre goutte de pluie. Au fil de la matinée, la grisaille se dissipe et ne subsistent que quelques nuages, toujours dans l'Est. Ailleurs le soleil exubérant contribue à la remontée du mercure.



Parvenu à la mi-journée, le ciel demeure inchangé : les trois quarts de l'île profitent d'un aimable soleil tandis que le quart Est est voilé d'une couche nuageuse plus ou moins épaisse. Et puis, au fil de l'après-midi le beau temps s'installe sur tout le département. Seuls de maigres nuages semblent perdus dans les environs du volcan.



La fin de journée et le début de soirée est lumineuse.



Coté montagne, passé 1500 mètres d'altitude, l'atmosphère est sèche et le soleil omniprésent tout au long de la journée.



Le thermomètre affiche, comme la veille, 27°C sur le littoral, 23°C dans les cirques et les 17°C sont péniblement atteints au gîte du volcan.



Le vent d'Est à Sud-Est souffle toujours modérément avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h sur la côte Sud. Elles atteignent tout au plus 50 km/h sur le Nord-Est



La mer est peu agitée à agitée, voire temporairement forte sur le Sud Sauvage.



Les houles de Sud-Ouest et d'alizé oscillent entre 1m50 et 2m.