A la Une . Météo : Une belle journée de 1er mai peu ventée

C'est une nouvelle journée agréable avec un vent qui faiblit qui nous attend ce lundi. Quelques averses pourraient se déclencher dans les Hauts mais très localisées. Les températures sont de saison. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 06:41

Après une nuit paisible, la matinée reste dans cette continuité. Puis au fil des heures, les nuages se développent sur les pentes sans préférence particulière. Avant la pause repas, ces nuages s'emparent de l'intérieur de l'île.



Puis dès le début d'après-midi, des averses se déclenchent dans les hauts. Localisées avec de faibles cumuls, l'apport en humidité reste peu conséquent. Les nuages ensuite s'évacuent en mer par le littoral Nord et Est sous l'influence d'un faible flux de secteur Sud en journée.



Le vent de Sud est à peine sensible sur les plages de l'Ouest et le littoral Est indique Météo France dans son bulletin matinal.

Les températures maximales atteignent 28 à 31 °C sur le littoral, 17 à 20°C au Maïdo et au Volcan. Elles sont de saison.



La mer est peu agitée à agitée . Une houle de secteur Sud voisine de 1 mètre 50 déferle de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Rose en passant par Saint Joseph et elle s'amortit légèrement.