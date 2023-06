Météo Météo : Une ambiance bien fraîche

Météo France prévoit un léger essoufflement de l'alizé en ce mardi. Par NP - Publié le Mardi 20 Juin 2023 à 06:18

Bulletin de Météo France :



Notre île se réveille avec le soleil mais dans une ambiance encore bien fraîche.

Ces conditions clémentes perdurent durant la matinée avec tout au plus quelques fins nuages sur les pentes.

L'après-midi, les nuages se font plus nombreux à mi-pentes mais sans pluie avec des débordements vers l'océan du côté du Port et de Saint-Paul. Les autres régions de bord de mer conservent de belles périodes ensoleillées, exception faîte du Sud-Est soumis à l'humidité venant de l'Océan.



Au meilleur de ce mardi, sur le littoral, les températures s'échelonnent de 24°C vers Saint-Philippe à 28°C au Port; elles sont voisines de 18 à 21°C dans les cirques et flirtent avec 20°C au Piton Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



L'alizé s'essouffle légèrement avec des rafales n'excédant pas 55 km/h de Saint-Philippe à l'Étang-Salé et 50 km/h vers Sainte-Marie. Le Maïdo, le volcan, et les plaines sont également concernés par des rafales proches de 40 à 50 km/h. Les brises restent bien établies vers Saint-Paul, le Port et la Possession.



Côté mer, elle est peu agitée à agitée, mais toujours forte de la Pointe au Sel à la Pointe des Cascades en passant par la Pointe de la Table. La houle qui s'oriente à l'Est-Sud-Est s'amortit entre 2 mètres et 2 mètres 50 en fin de journée.

Téléchargez Weza sur iOS et Android