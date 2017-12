Météo: Un vendredi entre soleil et grisaille

Temps généralement calme, dans un flux de secteur Est faible, avec quelques averses prévues cet après midi, indique Météo France La Réunion se réveille avec un magnifique ensoleillement.Les formations nuageuses commencent lentement vers le milieu de la matinée le long des versants les plus ensoleillés.A la mi-journée, le Piton Maïdo finit par se retrouver dans les nuages tandis que les plus hauts pitons restent au soleil.Cet après midi, la grisaille domine dans les hauts, en particulier sur ceux du Nord et de l'Ouest.Des Averses se produisent et sont possibles jusque sur la route du littoral.Ailleurs, les éclaircies restent majoritaires, en particulier le long des franges côtières de Pierrefonds et Saint Benoit.Le vent est faible d'Est à Nord-Est avec des rafales sur le Sud Sauvage et le long de la route en corniche.La mer est agitée dans l'Ouest et le Sud au déferlement d'une petite houle résiduelle de Sud-Ouest (1m50 environ), souligne encore Météo France