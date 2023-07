Météo : Un temps très nuageux à couvert

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Flux d'Est-Sud-Est modéré à localement assez fort avec un assèchement progressif en journée.



Le temps est très nuageux à couvert en début de journée sur l'ensemble du département avec encore des pluies sur une bonne moitié Est qui perdurent en matinée. A l'Ouest, le temps est plutôt sec même si quelques débordements accompagnés de faibles ondées sont perceptibles par moments.



En journée, le temps est à l'assèchement par l'Est avec atténuation sensible des pluies et retour progressif des éclaircies. Sous le vent, quelques averses sont attendues dans les hauteurs de l'Ouest l'après-midi.



La situation évolue favorablement la nuit suivante.



Les températures maximales atteignent 22 à 23°C du côté de Sainte-Rose et Saint-Philippe, aux alentours de 26 à 27°C sur les plages de l'Ouest. En altitude, nous attendons 11°C au sommet du Volcan et 13°C au Maïdo.



Le vent d'Est est modéré à assez fort en journée dans le Sud et le Nord avec des rafales vers 50 km/h de Champ Borne à Saint-Denis et 60 km/h de Saint-Pierre à Saint-Joseph. Les brises dominent sur la façade Ouest de l'île.



La mer redevient agitée dans l'Ouest avec une houle de Sud comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres. Elle reste forte dans le Sud avec une houle de Sud voisine de 2 mètres le long du Sud sauvage. La houle d'alizé faiblit dans l'Est également en journée et avoisine les 2 mètres au Sud de Sainte-Rose.