Météo : Un temps sec malgré la présence de quelques nuages

​La Réunion reste dans un environnement bien sec ce jeudi selon les prévisions de Météo France, ce, malgré quelques touches nuageuses. Par N.P - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 07:03

Bulletin de Météo France :



Situation générale : Belle fin de semaine dans un flux faible d'Est-Sud-Est.



La Réunion reste dans un environnement bien sec avec une inversion située vers 2 000 m, limitant ainsi l'évolution diurne et donc peu ou pas de précipitations envisagées aujourd'hui.



Ce matin, il fait beau partout avec quelques touches nuageuses dans l'Est. Cet après-midi, les nuages de pente font office de couvercle sur une bonne partie de l'île, les poches de soleil se réduisent dans les Cirques. Ainsi, il faut visiter les points hauts pour continuer de profiter d'éclaircies ou alors le bord de mer de la côte Est et du Sud Sauvage.



Le vent garde son allure d'intersaison avec des rafales voisines de 50 km/h sur Saint-Joseph en matinée. Les brises sont bien en place partout ailleurs.



La mer est peu agitée dans le Nord à agitée au Sud avec une petite houle de sud-sud-ouest inférieure à 1 mètre 50.



Les températures sont en hausse en altitude avec des maximales proches des 20°C au Volcan et au Maïdo.

