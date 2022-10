A la Une .. Météo : Un temps sec et bien ensoleillé

Publié le Lundi 10 Octobre 2022

Situation générale

Alizé modéré et air sec.



Un temps sec et bien ensoleillé résiste sur notre département en ce début de semaine. Les quelques nuages possibles sur le littoral Est en tout début de journée disparaissent au fil des heures tandis que les premiers cumulus de beau temps prennent leurs quartiers le long des pentes et des remparts. L'après-midi, la couverture nuageuse tend à s'étaler vers l'Ouest et le Nord-Ouest, venant ombrager le littoral allant de Saint-Gilles en remontant vers le chef-lieu. Ailleurs, le long de la frange côtière, dans les cirques ou au voisinage des sommets, le soleil reste bien généreux.



Les températures évoluent peu par rapport aux jours derniers. Les maximales sont voisines de 23 à 24°C dans les cirques et 20 à 21°C au volcan ou au Maïdo. En bord de mer, on relève 25 à 28°C d'Est en Ouest aux heures les plus chaudes de la journée.



Le vent de secteur Est reste modéré au voisinage de Saint-Philippe ainsi que le long du littoral Nord avec encore quelques rafales possibles entre 50 et 60 km/h en journée sur ces régions ainsi qu'aux abords du relief exposé comme le Maïdo.



La mer est généralement agitée, avec une houle de Sud-Ouest sur la côte occidentale de l'île et une houle d'alizé ailleurs, toutes deux voisines de 1 mètre 50.





