Météo : Un temps pluvieux

EN lien avec la tempête tropicale Cheneso, c'est à un temps pluvieux et venteux qu'il faut s'attendre pour ce vendredi. Par NP - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 06:00

Un temps perturbé et pluvieux se maintient, toujours en lien avec la tempête tropicale Cheneso présente au Nord-Ouest des Mascareignes. Malgré une accalmie possible en matinée sur l'Ouest et le Sud, un arrosage copieux se maintient sur l'Est et notamment sur les flancs du volcan.



L'après midi, les cumuls les plus importants peuvent se produire cette fois côté sous le vent, notamment au Sud-Ouest et au Sud du département avec des valeurs significatives pour ces zones. A l'instar de ce jeudi, les ondées peuvent prendre par moments un caractère orageux.



Quoique moins soutenu que la veille, le vent reste sensible d'Est à Nord-Est près des côtes exposées, entre St Denis et le Port, ou encore dans le secteur de St Philippe avec quelques pointes à 50/60 km/h. il est en revanche moins marqué en montagne. Les conditions en mer restent à surveiller en matinée avec une houle de secteur Nord le long du littoral Nord et Nord-Ouest encore formée. Elle s'amortit ensuite en milieu de journée. Les températures évoluent peu.