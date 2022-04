A la Une . Météo : Un temps plus nuageux et plus humide se profile

Changement d'ambiance ce mercredi, prévient Météo France Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 06:06

Le bulletin de Météo France Réunion :



En ce milieu de semaine, un temps plus nuageux et plus humide se profile. En effet, les averses se poursuivent en journée sur la moitié Est sans toutefois de gros cumuls attendus. Ce temps maussade présent sur la plupart des communes de l'Est, déborde ponctuellement jusqu'à Saint-Denis. Peu ou pas d'amélioration franche à attendre en journée, même si des éclaircies s’immiscent par moment sur le littoral.



Sur l'Ouest et le Sud réunionnais, après une belle matinée, les nuages débarquent l'après-midi, sans pour autant donner de pluie. Tout juste quelques petites averses isolées dans les hauts. Les éclaircies tentent de résister sur la côte.



Les températures maximales sont en baisse par manque de soleil. Elles atteignent les 27 à 29°C sur le littoral, 16 à 17°C au Volcan et au Maïdo puis 23 à 25°C dans les cirques.



Le vent bascule au secteur Nord-Est en faiblissant en journée.



La houle d'alizé proche des 2 à 2,5 mètres rend la mer encore agitée ou forte dans l'Est et le Sud de l'île.

En ce milieu de semaine, un temps plus nuageux et plus humide se profile. En effet, les averses se poursuivent en journée sur la moitié Est sans toutefois de gros cumuls attendus. Ce temps maussade présent sur la plupart des communes de l'Est, déborde ponctuellement jusqu'à Saint-Denis. Peu ou pas d'amélioration franche à attendre en journée, même si des éclaircies s’immiscent par moment sur le littoral.Sur l'Ouest et le Sud réunionnais, après une belle matinée, les nuages débarquent l'après-midi, sans pour autant donner de pluie. Tout juste quelques petites averses isolées dans les hauts. Les éclaircies tentent de résister sur la côte.Les températures maximales sont en baisse par manque de soleil. Elles atteignent les 27 à 29°C sur le littoral, 16 à 17°C au Volcan et au Maïdo puis 23 à 25°C dans les cirques.Le vent bascule au secteur Nord-Est en faiblissant en journée.La houle d'alizé proche des 2 à 2,5 mètres rend la mer encore agitée ou forte dans l'Est et le Sud de l'île.