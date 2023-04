Météo : Un temps partagé sur La Réunion

Le bulletin de Météo-France :



La semaine débute sous un ciel bien dégagé ; au lever du jour le soleil prédomine et le thermomètre affiche déjà des températures particulièrement élevées.



En matinée le vent de Nord à Nord-Est apporte quelques nuages venus de la mer avec d'occasionnelles petites précipitations, puis au fil des heures les nuages de pentes se développent dans une atmosphère chaude et sèche mais qui reste relativement instable.



L'après-midi se déroule dans la continuité de la matinée : les nuages de développement diurne s'étalent et laissent échapper quelques averses au Nord comme au Sud, notamment dans les hauts. Le littoral bénéficie d'un temps clément.



Le vent de Nord à Nord-Est souffle en rafales et elles sont voisines ou légèrement supérieures à 60 km/h au Port, en Baie de Saint-Paul et vers la route des Laves. Le vent rentre par moments en montagne et sur les Plaines.



Les températures maximales restent anormalement chaudes pour la saison avec 29 à 31 °C sur le littoral 18 °C au Pas de Bellecombe-Jacob et 23 à 26 °C dans les cirques.



Côté mer elle est agitée avec une houle de Sud-Ouest se maintenant entre 1.5 et 2 m de la Pointe des G