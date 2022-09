A la Une .. Météo : Un temps maussade

Publié le Samedi 3 Septembre 2022

Bulletin de Météo France :



Situation générale

La Réunion passe en vigilance jaune Vagues submersion sur les zones : COTE-NORD-OUEST / COTE-OUEST / COTE-SUD-OUEST / COTE-SUD à partir de 18 heures locales.



Prévisions :



Après une nuit humide dans l'Est et le Sud-Est, c'est un ciel maussade sur une bonne moitié Est qui accueille ce début de journée. Au fil de la matinée les pluies s’estompent et la couverture nuageuse s'étiole, les averses se montrent anecdotiques et les éclaircies se multiplient. A l'Ouest et sur les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude le soleil règne sans partage.



L'après-midi le retrouve un ton maussade. De nombreux nuages se développent sur le long des pentes, laissant entrevoir de menues averses vers les Colimaçons ou le Volcan. Toutefois le littoral continue de profiter de belles périodes ensoleillées. En fin d'après-midi une épaisse masse nuageuse gagne l'Est de l'île.



Le vent de secteur Sud-Est reste virulent avec des rafales proches de 70 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Louis pour le Sud, et entre Champ Borne et La Grande Chaloupe pour le Nord.



La houle australe continue de s'amortir, la vigilance est levée car les vagues ne dépassent plus les 2 mètres 50.



Les températures redeviennent conformes aux normales après l'épisode fraîcheur de ces deux derniers jours dans le Sud.

