Météo : Un temps maussade dans l'Est et le Sud

C'est un temps un peu plus humide que la veille avec quelques faibles averses à prévoir dans l'Est et Sud qui attend les Réunionnais en ce jeudi. Par NP - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 06:37

Bulletin de Météo France :



L'alizé se calme avec un temps un peu plus humide.



Dans le prolongement de la nuit, le ciel a du mal à renouer avec les éclaircies durables sur l'Est et le Sud de l'île.

Le temps est souvent maussade avec encore quelques averses faibles en prime en matinée.



Sur le reste de l'île, le temps calme avec périodes ensoleillées du matin, est rapidement remis en cause. En effet, les nuages de pentes s'activent et masquent le soleil avant la mi-journée dans les hauts. Quelques averses faibles sont alors possibles.



Les températures maximales vont de 24 à 27°C sur le rivage , 16 à 21°C dans l’intérieur.



Le vent faiblit , quelques rafales de 40 km/h sont possibles vers Ste-Marie et de St-Pierre à St-Philippe.



La mer est agitée et devient forte en fin de journée sur le sud de l’île. Une houle s'en va, une autre arrive: progressivement une houle australe s'installe en journée sur l'ouest et au sud pour atteindre entre 2 et 2 mètres 50 en fin d' après-midi.

