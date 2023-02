Météo Météo : Un temps maussade avant une belle soirée

La Réunion est coupée en deux ce mardi matin. A l'Est, nuages et averses, et un temps plus clément à l'Ouest. Dans l'après-midi, le temps maussade va se généraliser à tout le département, à l'exception de St-Pierre, avant une soirée plus agréable. Côté cyclone, Dingani continue à s'éloigner pendant que Freddy est en approche et devrait atteindre le stade probable de cyclone tropical. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 06:01

En début de journée, le département est coupé en deux. Sur une moitié Est, le ciel est très nuageux à couvert et des averses se produisent régulièrement et sont même marquées sur le massif du Volcan ainsi que sur les pentes de l'Est. Ces averses peuvent venir déborder sur le Nord de l'île au cours de la matinée. Sur l'Ouest, le temps est plus clément sous un ciel peu nuageux, prévoient les services de Météo France Réunion.



En milieu de journée, ce temps assez maussade à tendance à se généraliser notamment dans les hauts mais avec tout de même un bémol sur les régions de l'Ouest où des éclaircies subsistent, notamment du côté de Saint-Pierre. Des débordements pluvieux sur le quart Nord-Ouest ne sont pas exclus dans l'après-midi.

La masse d'air s'assèche ensuite en soirée nous offrant ainsi une belle soirée.



Le vent d'Est souffle en rafales de 55 à 65 km/h sur le Nord, le Sud et dans les hauts exposés. Il faiblit au cours de l'après-midi.

La mer est agitée à forte au vent. La petite houle de sud de 1.5 est accompagnée d'une houle d'est-sud-est de 1.5 à 2 m sur nos côtes méridionales.



Saison cyclonique



Le système tropical Dingani a nettement faibli ces dernières heures et a été rétrogradé au stade de forte tempête tropicale en cette fin de nuit. Il se situe à environ 1000km à l'Est-Sud-Est de Rodrigues et poursuit sa route vers le sud-ouest. Dingani va poursuivre son franc affaiblissement en journée puis, en milieu de semaine, il devrait commencer à perdre ses caractéristiques purement tropicales avant de s'éloigner vers des latitudes plus tempérées en fin de semaine. Ce système ne menace aucune terre habitée.

En plus de la forte tempête tropicale Dingani suivie actuellement sur sud-ouest de l'océan Indien, le cyclone tropical Freddy (actuellement en zone de responsabilité australienne) se dirige vers l'ouest à bonne allure. Il jouit globalement de bonnes conditions environnementales, qui lui permettront d'atteindre l'Est de notre bassin ce mardi, avec une probabilité supérieure à 90%, au stade probable de cyclone tropical.