Météo : Un temps idéal toute cette journée

Après une belle matinée agréable et ensoleillée, une petite évolution diurne se met en place à la mi-journée. Les nuages occupent alors pour l'essentiel, les pentes de l'Ouest et de l'Est. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 07:04

Dans l'après-midi, sous les quelques nuages présents à mi pentes, de rares ondées peuvent se déclencher sur les contreforts Est du Volcan. Des débordements nuageux sont également à craindre au fil des heures vers le littoral Est. Partout ailleurs, dans les cirques, sur les hauts sommets, les régions du Nord, du Sud et de l'Ouest, les conditions restent lumineuses et l'après-midi calme sous un soleil généreux.



Les températures maximales affichent 29 à 32°C sur le littoral, 24 à 26°C dans les cirques et 18 à 20°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob rapporte Météo France Réunion.



Le vent est faible et les brises dominent majoritairement en journée. Toutefois un vent de secteur Ouest à Nord-Ouest modéré souffle en journée entre la pointe des Galets et Saint-Denis.



La mer agitée en début de matinée devient peu agitée en journée avec l'amortissement de la houle.