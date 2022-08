A la Une . Météo : Un temps globalement humide

Après le soleil, l'alizé amène une sensation d'humidité sur le département. Dans le sud d'abord, puis, progressivement au nord. Un peu de soleil l'après-midi cependant notamment à St-Pierre et dans les cirques. Par NP - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 06:20

L'alizé nous apporte un temps un peu plus humide ce mercredi.



Les nuages arrivés dans la nuit sur le sud sauvage et la route des Laves vont s'étendre au fil de journée plus au nord. Ce matin seul le coin sud-est entre Petite Ile et Sainte-Rose est sous les nuages avec des petites averses par place, le sommet du volcan échappe au gris mais le Pas de Bellecombe est tantôt dégagé tantôt dans les nuages.



Le secteur des plaines se couvre.

Cet après-midi, les plages de soleil se sont bien réduites, il en subsiste quelques-unes dans les cirques et sur les sommets, mais les plus belles portions sont pour la région de Saint-Pierre, là ou le vent souffle le plus fort 60 à 70 km/h en rafales.



Petites pluies vers la Petite France ou Cap Saint-Bernard.



Un petit épisode de houle australe se met en place, juste de quoi rendre la mer agitée près des plages, la mer devient plus formée le long du Sud Sauvage.