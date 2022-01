Météo Météo : Un temps contrasté

Publié le Samedi 29 Janvier 2022

Le bulletin de Météo France :



Alizé modéré de Sud-Est.



C'est un soleil radieux qui s'impose ce matin sur l'île. En cours de matinée, les nuages prennent peu à peu leurs quartiers le long des pentes et des remparts. Au fil des heures, la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur avec des cumulus qui deviennent de plus en plus bourgeonnants. L'après midi ce temps nuageux se maintient dans les hauts et des averses se déclenchent ça et là comme du coté de la Plaine des Palmistes ou des remparts de Salazie, avant de déborder ensuite en direction du littoral Nord-Ouest de Saint Paul à la route en corniche. Ailleurs sur le littoral, le temps est plutôt clément jusqu'à ce qu'en fin de journée, des paquets nuageux venus du large viennent arroser les flancs Est du volcan.



Les températures maximales oscillent entre 29 et 32°C sur la côte, atteignent 26°C dans Cilaos, 20°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe.



Le vent de secteur Sud-Est se renforce cet après midi avec des pointes voisines de 40 km/h de l’Étang Salé à la Pointe des Aigrettes ainsi que de Sainte-Rose à Sainte-Marie. Les brises sont, quant à elles, bien en place le long des cotes Nord-Ouest du département.



La mer demeure peu agitée à agitée au vent.

