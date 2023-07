Météo : Un temps contrasté ce dimanche

Un alizé humide amène un temps contrasté sur notre département. La moitié Est connaît une journée mitigée, souvent très nuageuse et parfois pluvieuse, en particulier vers Takamaka, la Plaine des Palmistes et jusqu'au massif du Volcan dans son ensemble. En revanche, il fait meilleur plus à l'ouest, grosso modo du chef-lieu à Saint-Pierre jusqu'à Cilaos et en partie Mafate. Le soleil domine dans un premier temps, puis des passages nuageux circulent. Ils sont rarement menaçants, sauf peut-être localement dans les Hauts et les Cirques où une averse se déclenche cet après-midi.



Les températures maximales sont contrastées : 22 à 23°C du côté de Sainte-Rose et Saint-Philippe, aux alentours de 26°C sur les plages de l'ouest. En altitude : 11°C au sommet du Volcan et 13°C au Maïdo.



Le vent d'Est à Sud-Est souffle modérément : rafales voisines de 60 km/h sur la côte sud, un peu moins du côté du Chef Lieu. Les brises dominent sur la façade ouest de l'île.



Enfin, la mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par le sud, au déferlement d'une houle de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres 50.