Météo Météo : Un temps clément malgré quelques cumulus

Place à un ciel dégagé en ce début de semaine. Météo-France prévoit en effet du soleil sur une très grande majorité de l'île, avec une houle assez soutenue de Sud-Est atteignant parfois les deux mètres sur la Côte au Vent. Le bulletin complet à retrouver ci-dessous : Par NP - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 06:10

Notre île se réveille sous un franc soleil, même si au lever du jour, une frange de nuages bas traîne le long du Sud Sauvage ainsi qu'aux flancs du Volcan. Au fil de la matinée, avec l'évolution diurne, des cumulus bourgeonnent le long des remparts et dans les cirques. L'après-midi, ces nuages s'épaississent et s'étalent, mais en laissant les plus hauts sommets et le littoral Ouest au soleil.



Le vent de Sud-Est reprend de la vigueur. On attend encore des rafales entre 50 et 60 km/h sur la côte Nord-Est, entre Sainte-Rose et Saint-Denis. Sur la côte Sud-Ouest, il faut craindre des bourrasques entre 60 et 70 km/h, principalement entre Saint-Pierre et Saint-Leu. Ce vent fort balaye et dégage le ciel sur cette zone.



Les températures évoluent peu, avec des maximales proches de 29 à Saint-Denis, 24 à Cilaos et 18 degrés au Pas de Bellecombe.



La mer est peu agitée sur la côte Nord-Ouest. Partout ailleurs, elle est agitée à localement forte le long du Sud Sauvage, avec houle d'alizé voisine de 2 mètres, de la Pointe de Langevin à la Pointe du Champ-Borne.