Météo : Un temps clément malgré quelques cumulus

La journée débute par un généreux soleil sur la majeure partie de notre île. Au fil de la matinée, avec l'évolution diurne, des cumulus se forment aux flancs des remparts et dans les cirques.



En mi-journée, ces nuages s'épaississent et s'étalent.



Cet après-midi, ils s'accompagnent de petites averses, notamment sur les hauts de l'Ouest, le Tampon, Salazie et la Plaine des Palmistes. Entre Saint Leu et la Possession, les débordements nuageux viennent apporter un peu d'ombre sur le bord de mer. Par contre, les plus hauts sommets devraient conserver un temps sec et bien ensoleillé.



Le vent d'Est est faible le long du Sud Sauvage alors qu'un faible régime de brise s'installe sur le reste de l'île.



La mer est peu agitée sur la côte Nord. Elle est agitée partout ailleurs au déferlement d'une petite houle de Sud-Ouest voisine de 1,5 mètre entre la Pointe des Aigrettes et Saint-Joseph.



Entre Saint-Joseph et Champ Borne, la houle d'alizée proche de 1,5 mètre ce matin s'amplifie vers 2 m ce soir.