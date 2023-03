A la Une . Météo : Un temps chaud

C'est toujours un temps chaud avec reprise d'un courant d'alizé que prévoit Météo France pour ce mercredi. Par NP - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 06:12

Bulletin de Météo France :



Vigilance jaune fortes pluies / orages en cours sur la zone SUD-EST.



C'est un temps chaud et un peu moins instable que la veille qui prévaut en ce milieu de semaine. Le soleil domine en matinée mais quelques averses épousent le pourtour du Volcan ce matin. L'après-midi, le ciel est chargé, surtout sur le relief et les pentes, mais il fait assez beau de Saint-Denis à Sainte-Rose. Des averses arrosent les Hauts de l'Ouest et du Sud, le risque d'orages est limité. Ces pluies peuvent ensuite finir leur course sur les plages.



Les températures atteignent vers la mi-journée 30 et 33 degrés en bord de mer, 25 à 28 dans les Cirques, et une vingtaine de degrés au Maïdo et au Volcan.



Le vent se renforce dans le sud et c'est plutôt bienvenu compte de la chaleur, rafales prévues parfois un peu supérieures à 50 km/h sur le Sud Sauvage.



La mer est belle à peu agitée, un peu plus agitée sur le sud à cause du vent.

