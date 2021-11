A la Une . Météo : Un temps chaud et sec

Le soleil a toujours la part belle en matinée, même si des nuages côtiers tentent de s'infiltrer à partir du flanc Est du Volcan en remontant vers Sainte-Suzanne.

Au fil de la matinée, les nuages de pente prennent de plus en plus de place en laissant les sommets au-dessus de 2000 mètres complètement dégagés.



Dans l'après-midi, la couche nuageuse prend la direction des plages et s'étale entre Saint-Paul et Saint-Pierre, venant faire de l'ombre sur les stations balnéaires. Pour une fois, les communes de Sainte-Philippe jusqu'à Saint-Denis en passant par Saint-Benoit profitent du soleil toute la journée après la petite incursion nuageuse matinale. Beau temps dans les Cirques.



Le vent prend une composante Nord ou Nord-Est sans prétention ; ce sont plutôt les brises qui dominent.

L'état de la mer est très correct, la navigation se fait dans de très bonnes conditions.

Les températures, toujours un peu fraîches la nuit, nous indiquent cependant que l'été est entrain de rentrer avec des 30 degrés fréquents en bord de mer et surtout des fortes chaleurs et de forts indices UV à une altitude 2000 mètres. Protégez-vous pour les sorties rando, surtout au Piton de la Fournaise.

