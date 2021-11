Actu Ile de La Réunion Météo : Un temps chaud et sec

Après une matinée ensoleillée, l'après-midi, les nuages viennent couvrir certaines zones. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 06:33

Le bulletin de Météo France Réunion :



Toujours un temps chaud et sec.



Cette journée de mercredi va ressembler comme deux gouttes d'eau celle de la veille. Le temps reste pourtant sec. Un début de journée où le soleil règne sans ménagement ; quelques nuages tapent à la porte de la côte orientale, mais peinent à rentrer plus franchement dans les terres.



Dans l'après-midi, l'optimisme est toujours de rigueur dans le Sud ; Saint-Pierre profite tout comme mardi du plein soleil, mais l'alizé s'est retiré et la chaleur devient donc plus incisive que la veille. Les Cirques et les sommets au-dessus de 2000 mètres profitent toujours d'excellentes conditions.



Ailleurs, les nuages ont pris le dessus et viennent atténuer l'ambiance estivale du moment.

Le vent d'Est reste toujours très mesuré et ce sont plutôt les brises de mer et de pente qui prennent la main. La mer est calme, un peu plus agitée sur le Sud Sauvage qui ne faillit pas à sa tradition.