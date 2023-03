Météo Météo : Un temps chaud et humide

Météo France prévoit une matinée agréable avant l'arrivée des nuages dans l'intérieur de l'île et de la pluie. Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 06:20

Bulletin de Météo France :



Après une agréable et lumineuse matinée sur l'île, le soleil se fait de plus en plus discret sur le département avant la mi-journée. En effet, les nuages se développent dans l'intérieur de l'île en devenant menaçants et des averses s'invitent en montagne.



De manière préférentielle, ces averses se déclenchent dans les hauts de l'Ouest, dans la région du Volcan et du côté du Colorado. La région de Saint-Pierre conserve de belles éclaircies, partout ailleurs le ciel est plus ou moins couvert. Les zones littorales sont majoritairement épargnées par la pluie mais les éclaircies se raréfient avec l'étalement de la couche nuageuse qui s'opère de la région du Port en direction de Saint-Denis avant la fin de journée. Quelques averses y sont tout de même attendues.



Les températures maximales varient de 30 à 33°C en bordure de mer, dépassent les 27°C dans le cirque de Cilaos et se situent entre 20 et 22°c au Maïdo et au Volcan.



Le vent est faible et les brises dominent. Un petit vent de sud s'invite sur les plages dans l'après-midi.



Une petite houle de secteur sud de 1 mètre agite la mer de la Pointe au Sel jusqu'au Tremblet.

Téléchargez Weza sur iOS et Android