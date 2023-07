Météo Météo : Un temps chargé sur l'île cet après-midi

La journée débute sous un ciel plutôt dégagé sur la majeure partie de l'île. Changement d'ambiance à la mi-journée. Par NP - Publié le Lundi 31 Juillet 2023 à 06:54

Bulletin de Météo France :



Situation générale : Alizé d'Est-Sud-Est modéré à assez fort en journée dans une masse d'air encore sèche mais devenant plus humide par l'Est dès la fin de journée.



Au lever du jour, le ciel est dégagé sur la quasi-totalité du département, seule la frange littorale entre Saint-Joseph et Saint-Benoît compose avec quelques nuages matinaux. Le soleil réchauffe vite l'atmosphère encore fraîche de la nuit et c'est donc un temps ensoleillé qui prévaut en matinée sur le département. A la mi-journée, les habituels nuages de pentes s'installent peu à peu, notamment dans les hauts de l'Est et du Nord puis se généralisent cet après-midi pour laisser place à un temps chargé sur l'île, donnant quelques petites ondées ici ou là sans grande prétention. En fin de journée, le ciel se dégrade plus franchement par l'Est avec le retour des averses de Saint-Philippe à Sainte-Suzanne en passant par les contreforts du volcan, la Plaine des Palmistes et Takamaka.



Les brises sont majoritaires en matinée sur le territoire mais l'alizé de secteur Est, modéré ce matin sur les côtes exposées du Nord et du Sud sauvage, se renforce sensiblement à la mi-journée et souffle en rafales jusque 60 km/h de la Pointe au Sel à Saint-Philippe et de Sainte-Suzanne au Chef-lieu. Un régime de brises prédomine sur la côte Ouest.



La mer est agitée avec présence d'une houle de Sud-Ouest dans l'Ouest et le Sud et d'une houle d'alizé dans l'Est, toutes deux comprises entre 1 mètre 50 et 2 mètres.

