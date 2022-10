A la Une .. Météo : Un temps agréable

Météo France annonce un beau soleil qui domine cette journée sur l'ensemble de l'île, malgré de faibles averses dans les hauts l'après-midi. Par NP - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 06:04

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Alizé modéré d'Est-Sud-Est.



Les rares averses sur la façade est du Piton de la Fournaise se font rapidement oublier. Plus à l'ouest, le ciel est bien dégagé et le temps agréable. Au fil des heures, tandis que la côte au vent retrouve quelques éclaircies, les nuages d'évolution diurne prennent leurs quartiers le long des pentes et des remparts. L'après midi, la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur et finit par déborder vers le bord de mer, de la Saline les Bains à Saint Denis, lâchant au passage de faibles averses dans les hauts. Ailleurs sur le littoral, ainsi qu'aux abords des plus hauts sommets, c'est bien la sensation de beau temps qui prend le dessus.



Les températures évoluent peu, les maximales sont de l'ordre de 25 à 28°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques, et proches de 20°C sur les sommets.



L'alizé conserve sa vigueur. Les rafales atteignent 70 km/h de Saint-Joseph à Saint Louis, 50 à 60 km/h le long du littoral nord. Un vent de secteur Sud s'invite temporairement le long des plages de l'Ouest en journée.



La mer est agitée au vent et au déferlement d'une petite houle australe sur les côtes Ouest et Sud et d'une houle d'alizé proche de 2 mètres dans l'Est.

