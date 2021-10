Météo: Un soleil généreux va briller même sur les sommets

Ce matin, le ciel se montre clément, seules deux trois gouttes pourront être observées sur le littoral nord mais rien de bien méchant. Partout ailleurs c'est du soleil avec par endroit quelques nuages d'altitude.



Au fil des heures, les traditionnels nuages de pente se forment. Si la Plaine des Palmistes s'ennuagent, les éclaircies restent belles dans Cilaos et Mafate, sur le sommet du Volcan, vers le Maîdo et la Plaines des Cafres.



L'après-midi pas de grand changement, les nuages glissent en direction de l'Océan entre Saint Paul et Saint Philippe en passant par Saint Pierre apportant un peu d'ombre sur les plages.

Du coté de Mafate et de la Possession, les éclaircies résistent ainsi que sur le bord de mer allant du Port à Sainte Rose.

Sur le sommet du Volcan, vers le Maîdo et sur les plus hauts sommets en règle générale; les éclaircies vont résister également malgré la présence de passages de nuages élevé.



Les températures maximales atteignent 29 à 32 à °C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques et 20 à 22°C au volcan et au Maïdo avec un vent faible et une mer peu agitée.



La journée de demain dimanche sera également bien ensoleillée.