Météo : Un soleil généreux soleil sur l'île

Météo France annonce un temps ensoleillé sur toute La Réunion dès ce matin, malgré l'arrivée de nuages au fil des heures. Par NP - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 06:12

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Alizé modéré de secteur Est dans une masse d'air demeurant sèche et subsidente.



Prévisions pour le mercredi 12 octobre :



Au lever du jour, hormis quelques nuages qui transitent sur le littoral Est, nous bénéficions, dès son lever, d'un généreux soleil sur l'ensemble de La Réunion. Au fil des heures, quelques modestes nuages apparaissent à mi-pentes mais ils restent sans effet. L'après-midi, la présence nuageuse est plus marquée dans les hauts de l'Ouest mais le temps reste sec. Ces nuages glissent progressivement vers l’océan apportant un peu d'ombre entre Saint-Leu et Sainte-Marie en passant par la route du littoral. De larges éclaircies résistent dans les cirques notamment dans Cilaos et grand soleil sur les sommets.



Ainsi, dans la continuité des jours précédents, le volcan, le Maïdo et le Piton des Neiges restent sous un grand ciel bleu durant la majorité de cette journée.



Les températures sont stationnaires par rapport à la veille, voisines des valeurs de saison près de l'océan avec 25 à 28°C, toujours supérieures aux normales de 2 à 4 degrés dans les Cirques et sur les sommets où les thermomètres affichent environ 20°C.



L'alizé conserve sa vigueur, voire se renforce par rapport à la veille, avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h entre Saint-Philippe et l'Étang-Salé et voisine de 50 km/h entre Saint-Benoît et le Chef-Lieu. Après les brises matinales, le vent de Sud s'invite également avec véhémence sur les plages de l'Ouest l'après-midi.



Les conditions de maritimes n'évoluent pas ; la mer reste peu agitée à agitée avec deux petites houles se croisant au large du Sud Sauvage, une houle de Sud-Sud-Ouest sur la côte Ouest et une houle d'alizé ailleurs, toutes deux voisines de 1 mètre 50.





