Météo : Un soleil généreux et quelques nuages çà et là

Au lever du jour quelques nuages sont présents le long de la Route des Laves et du côté du chef-lieu et partout ailleurs un généreux soleil accueille le petit matin. Par NP - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 07:04

Au fil des heures se sont les pentes du Nord et du Nord-Est qui voient fleurir les nuages de développement diurne. Le Sud et l'intérieur de l'île profitent d'un temps clément. A la mi-journée les nuages présents dans le Nord et l'Est s'agrègent et la couche vient déborder les littoraux Nord et Nord-Ouest ; et dans le Sud le ciel demeure dégagé.



Dans l'après-midi les nuages s'étiolent et peu à peu le Nord-Ouest retrouve un ciel plus ensoleillé. Ailleurs le ciel reste dégagé prévoit les services de Météo France Réunion.



Retour d'un alizé de Sud-Est faible à modéré. Les rafales n'excèdent pas les 40 à 50 km/h tant du côté de Champ Borne qu'entre Saint-Pierre et la Pointe au Sel.



Les températures maximales sont comprises entre 28 et 30°C sur le littoral, entre 20 et 26°C dans les hauts, 24 à 25°C dans les cirques, 20°C au Pas de Bellecombe, 17°C au Maïdo.



La mer est peu agitée à agitée, mais devient forte en fin de journée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table au déferlement d'une houle australe de Sud-Ouest qui s'amplifie pour atteindre 2 mètres 50.