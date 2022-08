A la Une . Météo : Un soleil généreux dans tout le département

Ce samedi, le soleil devrait briller partout dans l'île. Si quelques nuages s'accrochent ce matin aux pentes, ils devraient disparaitre au fil des heures. Quant au littoral, aucune perturbation n'est prévue tout au long de cette belle journée. Par NP - Publié le Samedi 6 Août 2022 à 06:06

Quelques nuages bas et autres entrées maritimes sont présentes sur la façade Est en début de journée puis disparaissent au fil des heures. Partout ailleurs, le soleil brille généreusement.



Puis petit à petit, les nuages s'installent sur les pentes et les hauteurs sans prendre trop d'importance.



L'après-midi, mis à part de petites averses possibles dans les hauts, le soleil reste bien présent sur tout le pourtour littoral.

Les températures maximales sont de l'ordre de vont de 23 à 26 °C sur le littoral, 12 à 13°C au Volcan et Maïdo, 18 à 21°C dans les cirques.



L'alizé de Nord-Est souffle en rafales de 40 à 50 km/h en matinée puis faiblit cet après-midi. L'après-midi, les brises dominent majoritairement.



La mer est agitée au vent et croisée dans le sud. Une petite houle australe de 1,50 mètres déferle le long des côtes Ouest et Sud-Ouest et une houle d'alizé de 1,80 mètres déferle le long des côtes Sud-Est et Est.