Météo : Un samedi sous le soleil

Le bulletin de Météo-France :



La matinée est généralement calme et la plupart du temps ensoleillée sur le département.



A partir de la mi-journée, les nuages se développent sur les hauteurs de l'Est puis sur les hauteurs de l'Ouest avec les premières averses possibles du côté du Volcan.



Au fil de l’après-midi, le temps devient alors de plus en plus nuageux avant l'arrivée en fin d'après-midi d'une trace frontale peu active mais qui donne des précipitations sur la moitié Sud.



Les températures maximales sont de l'ordre de 27 à 29 °C sur le littoral, 14 à 16°C au Maïdo et au Volcan et 22 et 24°C dans les cirques.



Le vent faible et variable en matinée tourne au secteur Sud dans l'après-midi en se renforçant sur les côtes Est et Ouest avec des pointes possibles à 60 ou 70km/h sur les plages de l'Ouest en fin de journée.



La mer est agitée et devient forte le long des cotes Ouest et Sud. Houle de Sud-Ouest entre 2 et 2 mètres 50 sur les côtes Ouest et Sud.