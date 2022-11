A la Une . Météo : Un samedi sec et ensoleillé

Une belle journée sur l'ensemble du territoire réunionnais avec cependant un peu de vent dans le Sud sauvage. Demain, c'est le soleil qui s'imposera également sur la majorité du département tant près du littoral que dans les hauts. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 06:20

C'est le statu quo dans le ciel de la Réunion, l'île reste plongée dans une atmosphère sèche qui garantit une majorité de soleil, surtout en matinée. L'après-midi, à l'abri du vent, les nuages de pente s'accumulent et finissent par donner une couche compacte sur les Hauts de l'Ouest, des petites averses non significatives peuvent alors se produire par endroit. Les nuages filent ensuite vers les plages et la région de Saint-Paul.



Ailleurs, le beau temps continue malgré des éclaircies qui se réduisent dans les Hauts.



Le vent reste l'élément marquant du jour, 60 à 70 km/h du Sud Sauvage à Saint-Pierre, 50 à 60 km/h sur le Beau Pays.



Mer agitée par le vent sans houle significative.



Températures stationnaires au dessus des normes saisonnières.