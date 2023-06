A la Une . Météo : Un samedi entre soleil et nuages

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 06:12

Au lever du jour les nuages sont encore nombreux sur la façade Est, en passant par Salazie, la Plaine des Palmistes et la région du Volcan. Les pluies intermittentes s'estompent sur le littoral Est au profit de belles éclaircies.



Plus à l'ouest, dans Mafate, Cilaos et du côté de Bourg Murat, malgré quelques passages nuageux le ciel se montre clément avec un soleil globalement bien présent.



L'après-midi, les nuages deviennent un peu plus nombreux sur les pentes et vers le milieu de l'après midi, les éclaircies se font rares dans Cilaos et Mafate ainsi que sur les pentes de l'Ouest.



Quelques averses passagères sont attendues ici ou là sur le relief ou le long du littoral Est mais rien de très marqué.



Sur le littoral Ouest des débordements nuageux se font observer mais le temps reste sec le long des côtes.



L'alizé reste modéré avec des rafales voisines de 50 km/h le long des côtes nord et sud.



La mer reste peu agitée à agitée. avec deux petites houles, une petite houle d'alizé et une petite houle de secteur Sud toutes deux entre 1 et 1 mètre 50 .