Météo : Un samedi ensoleillé

L'île bénéficie d'une journée ensoleillée ce matin, à l'exception de quelques nuages résiduels qui traînent sur le Sud Sauvage à Sainte Rose. Cependant, ces nuages se dissipent rapidement pour laisser place à un ciel dégagé et lumineux.



Au cours de la matinée, des nuages se développent sur les versants montagneux sans pour autant altérer l'impression de beau temps.



L'après-midi, les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest sont plus susceptibles de voir des nuages se former, accompagnés de légères averses. Les sommets les plus élevés, quant à eux, profitent d'un ciel bleu éclatant, tandis que le littoral bénéficie de larges éclaircies.



Le vent de Sud-Est est modéré avec des rafales allant jusqu'à 65 km/h sur Sainte Rose, et voisines de 50 km/h sur Saint Pierre et Sainte Marie. Le vent de Sud rentre sur les plages de l'Ouest en milieu de journée, avec des rafales de 60 km/h. En revanche, dans la baie de Saint-Paul et le Sud Sauvage, les brises prédominent.



En ce qui concerne la mer, elle est agitée au vent. Les deux petites houles, l'une de secteur Sud et l'autre d'alizé, restent sous 1 mètre 50. Les conditions de baignade devraient donc rester relativement calmes.