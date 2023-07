A la Une .. Météo : Un petit air d'été

Météo France prévoit une matinée lumineuse avec un temps sec. L'après-midi les nuages font leur retour dans l'intérieur de l'île. Par NP - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 06:33

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Faible alizé et températures en hausse pour ce mardi.



Au lever du jour, le ciel est clément avec un soleil généreux sur l'ensemble de l'île. Cirques, Plaines et Volcan profitent donc largement de ces conditions très agréables. Pas de changement notable en matinée avec la prédominance de ce temps majoritairement très lumineux et sec, ce qui est propice à la montée des thermomètres.



Les températures bénéficient donc de l'ensoleillement matinal pour connaître une hausse par rapport à la veille et nous faire oublier l'hiver austral; au meilleur de cette journée, elles varient de 26 à 29°C en bord de mer, 22 à 25°C dans les cirques et atteignent environ 16°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob.



A partir de la mi-journée, l'ambiance devient plus nuageuse dans l'intérieur avec çà et là quelques modestes averses qui peuvent déborder vers la région du Port en cours d'après-midi.



Les brises sont majoritaires notamment sur toute la façade Ouest comme vers les plages et sur Saint-Pierre. Il faut tout au plus s'attendre à quelques pointes voisines 40 km/h de Sainte-Marie à la Pointe des Galets et sur le Sud Sauvage.



La mer est peu agitée à agitée, avec une petite houle de secteur Sud qui s'amortit vers 1 mètre et une houle d'alizé s'amortissant vers 1 mètre 50.

