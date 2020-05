A la Une . Météo : Un nouveau front froid en approche Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 17:30 | Lu 1107 fois

"Nouvelle offensive hivernale", indique Météo France océan Indien.



La Réunion devrait être concernée par un nouveau front froid abordant l'île par le Sud-Ouest."Il devrait aborder le département en cours de soirée de demain mais pourrait arriver un peu plus tôt que prévu car les modèles numériques sont en retard sur son avancée...", précise Météo France.



On peut donc s'attendre à une nouvelle baisse des températures. "Une seconde trace frontale très atténuée devrait le suivre de près et passer en toute fin de week-end. Ainsi, le début de semaine prochaine devrait être marqué par un alizé de Sud-Est vigoureux".





