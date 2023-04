A la Une . Météo : Un mardi entre soleil et averses

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 06:13

Les dernières averses nocturnes présentes sur l'Est vont vite s'effacer. Au lever du jour, le temps est relativement agréable sous un soleil dominant et un ciel le plus souvent dégagé à peu nuageux. Puis au fil des heures, des développements nuageux s'installent sur les hauts puis dans l'intérieur avant la mi-journée avec les premières averses attendues côté Volcan.



Dans l'après-midi, ces averses deviennent un peu plus nombreuses dans les Hauts mais sans excès, avec une préférence pour les Hauts de l'Ouest et du Sud. Le soleil reste souvent généreux sur le littoral.



Le soir, une nouvelle dégradation s'amorce sur l'Est annonciatrice d'une nuit pluvieuse.



Les températures maximales atteignent des valeurs toujours élevées pour la saison : 29 à 33°C sur le littoral, peut-être même un peu plus comme la veille du côté du Port, 24 à 27°C dans les Cirques et 19 à 22°C dans les Hauts.



L'alizé reprend du service après de longues journées d'absence. Il se renforce sur les côtes Nord et Sud de l'île avec des rafales de l'ordre de 60 km/h.



La mer est agitée au Nord, mais forte entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table au déferlement d'une houle assez puissante de Sud-Ouest qui avoisine 2.5 à 3 m.