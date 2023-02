A la Une . Météo : Un mardi entre nuages et éclaircies

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 06:23

Les nuages d'altitude sont toujours là, mais le temps est clément et lumineux dans l'ouest le matin. De l'autre côté de l'île, le ciel est nuageux au lever du jour, avec des averses par endroits puis les éclaircies sont de retour.



En montagne, les nuages deviennent prépondérants l'après-midi et génèrent des averses en priorité sur les pentes ouest et sud-ouest. Elles sont à priori moins soutenues que la veille.



Les températures maximales vont de 30 à 33°C sur le rivage.



L'alizé reste très actif et des rafales soufflent sur le littoral sud jusqu'à 70 km/h et jusqu'à 60 km/h vers Ste-Marie.



La mer est agitée au vent.



La houle de sud-est avoisine toujours les 2 mètres sur le Sud-sauvage.