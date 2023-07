Météo : Un lundi sous les nuages

Le littoral Sud est bien dégagé tandis que le temps est souvent nuageux au lever du jour sur le reste l'île, mais globalement sec, à l'exception du massif du Volcan où quelques gouttes sporadiques se déversent. Cependant, la masse d'air s'humidifie progressivement par l'Est, avec des précipitations devenant parfois bien marquées sur l'Est et le Nord-Est, et s'intensifiant au fil des heures. Elles gagnent ensuite le chef-lieu et jusqu'en baie de la Possession avec des intensités toutefois moindres. Le ciel est alors très nuageux sur une majorité du territoire, à l'exception des littoraux Sud et Ouest, ainsi que sur les Hauts de Saint-Leu et de Saint-Joseph



Le vent d'Est à Sud-Est demeure véloce et souffle en rafales vers 60 km/h, voire localement 70 km/h, sur le littoral Nord et de Saint-Philippe à Saint-Lois en passant pat Saint-Pierre. Les brises résistent de la baie de la Possession à la Pointe au Sel en passant par la Pointe des 3 Bassins. Cet alizé tend à faiblir légèrement en seconde partie d'après-midi.



Au meilleur de ce lundi, le mercure affiche 23 à 27°C en bord de mer, 18 à 20°C dans les cirques et 12 à 14°C entre le Piton-Maïdo et le Pas-de-Bellecombe-Jacob.

La mer est forte au vent, de la Pointe au Sel à la Pointe des Cascades. La houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres 20 en matinée poursuit son amortissement au profit d'une houle d'alizé qui s'amplifie de 2 mètres à 2 mètres 50 sur le littoral Est.