Météo : Un lundi sous le soleil

Le beau temps prédomine sur La Réunion ce lundi. Côté températures, elles atteignent les 24 à 26°C sur le littoral. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 06:43

Alizé modéré et sec.



En ce début de journée, l’air est sec et le temps majoritairement ensoleillé sur l’île.



Le temps est aussi agréable dans les hauts et dans les cirques avec de belles éclaircies même l’après-midi.



En seconde partie de journée, le soleil continue de dominer sur le littoral tandis que quelques nuages s’installent sur les hauteurs de l’Ouest et au pied du volcan. Les averses sont plus que discrètes voire absentes.



Les températures maximales atteignent en journée les 24 à 26°C sur le littoral et 19 et 20°C dans les cirques.



L’alizé est modéré et souffle en rafales de 60/70 km/h le long des côtes Sud et à 50 km/h sur la côté Nord.



Un peu de vent de Sud est attendu sur les plages de l’Ouest.



La mer est forte au Sud de la Pointe au Sel jusqu’à la Pointe de la Table en raison du vent et de la houle australe résiduelle qui continue de s’amortir en journée autour des 2 mètres.

