A la Une . Météo : Un lundi entre vent, nuages et éclarcies

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 06:05

En début de journée, les nuages sont bien présents. Si dans l'Ouest, ils se contentent de limiter l'ardeur du soleil, ils sont plus denses sur la moitié Est et le Nord du département où ils apportent quelques averses.



Comme la veille, le vent ne tarde pas à forcir, et avant l'heure du déjeuner les rafales frôlent les 60 à 70 km/h le long des côtes de Saint-Joseph à La Pointe au Sel, et 55 km/h de Champ-Borne à Saint-Denis comme en montagne et dans les plaines.



Pendant ce temps, les habituels cumulus se développent le long des versants montagneux.



L'après midi, les franges du littoral les plus exposées au vent demeurent ensoleillées.



De même, les éclaircies résistent au coeur des cirques et les plus hauts pitons gardent leurs têtes au soleil.



La grisaille est surtout présente dans les hauts du Brûlé à La Saline, mais les ondées sont rares.



Par contre, en fin d'après midi, le ciel devient à nouveau menaçant dans l'Est, avec l'arrivée de bandes nuageuses et pluvieuses venant du large. Cette dégradation s'accompagne d'un renforcement du vent dans les hauts.



Les températures maximales évoluent peu : 28 à 33°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques et 16 à 18°C du côté du Maïdo et du Volcan.



Quant à la mer, agitée sur la côte Ouest et la côte Nord, elle reste forte partout ailleurs. La houle d'alizé voisine de 2,5 mètres déferle toujours sur la côte au vent.