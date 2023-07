A la Une . Météo : Un jeudi entre averses et éclaircies

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 06:14

C'est une matinée bien humide qui s'annonce sur la moitié Est du département. En effet les nuages sont nombreux et épais, à l'exception des régions situées à l'Ouest où les éclaircies font de la résistance. Les pluies et averses sont nombreuses à l'Est d'une ligne allant de Saint-Denis à Saint-Joseph, mais ce sont surtout les Hauts du Nord et de l'Est ainsi que le massif du Volcan qui rencontrent des averses parfois intenses sous l'effet du relief. En cours d'après-midi, les éclaircies gagnent un peu plus de terrain sur le Sud et encore un peu plus vers l'intérieur dans l'Ouest. Cependant un temps nuageux avec quelques ondées persiste sur le Nord et l'Est de l'île, même si les précipitations perdent en intensité au fil des heures.



Le vent faiblit par rapport à ces derniers jours, et s'oriente progressivement entre l'Est et le Nord-Est. Les rafales ont du mal à atteindre les 50 km/h sur le Sud Sauvage et le Nord de l'île. Ailleurs c'est un régime de brises qui domine.



Au meilleur de la journée, le mercure affiche 23 à 26°C sur les littoraux Nord et Est alors qu'il pourra atteindre les 27 à 28°C vers la Saline. Dans les cirques il est compris entre 18 et 21°C, et est proche de 14°C vers le Pas-de-Bellecombe-Jacob et le Piton Maïdo.



La mer est majoritairement agitée. Une houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres intéresse les côtes allant de Saint-Denis à Saint-Pierre, en passant par la Pointe des Cascades. Au fil de la journée, une houle de Sud-Ouest s'amplifie pour atteindre 2 mètres en fin de journée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Ces deux houles, voisines de 2 mètres, se croisent vers le Sud Sauvage.