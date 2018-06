Météo : Un hiver austral plutôt doux cette année

Malgré un hiver qui a eu du mal à s'installer à La Réunion, le froid est désormais bel et bien présent. Cependant cet hiver austral sera plutôt doux avec une pluviométrie proche des normales de saison.



Si l'on regarde un peu plus loin, jusqu'en septembre, "on devrait s'attendre à avoir des températures plus élevées que la normale, de l'ordre de +0,5° C", explique Jacques Ecormier, chef prévisionniste chez Météo France.



Pourquoi? "On a depuis plusieurs mois des températures de surface de la mer anormalement chaudes sur nos régions, de Madagascar jusqu'aux Mascareignes", souligne Jacques Ecormier.