Météo : Un grand soleil sur toute l'île aujourd'hui

Météo-France prévoit une journée ensoleillée sur l'ensemble du département pour toute la matinée. Quelques nuages feront leur apparition au cours de l'après-midi dans les hauts. Par NP - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 06:28

Grand soleil matinal sur la majorité du département avec tout au plus quelques rares grisailles sur les flancs Est du volcan, vers la route des Laves. Ce temps agréable et lumineux perdure en matinée puis les nuages se font plus présents l'après-midi dans les hauts avec çà et là de faibles ondées. Les éclaircies résistent au Piton-Maïdo et au volcan.



Le littoral profite d'un temps sec et ensoleillé avec uniquement quelques débordements nuageux vers le Port mais sans activité significative. Ils se contentent d'apporter un peu d'ombre.



L'alizé conserve sa vigueur avec des rafales jusqu'à 60 km/h de la Pointe de la Table à la Pointe au Sel et 50 km/h vers le chef-lieu. La façade Ouest bénéficie d'un régime de brises.



La mer est peu agitée sur le littoral Nord-Ouest et agitée, voire forte au large de Saint-Pierre en fin de journée. Une houle de Sud-Sud-Ouest s'amplifie entre 1 mètre 50 et 2 mètres entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel. Elle est croisée au large du Sud Sauvage avec la houle d'alizé voisine de 1 mètre 50, présente entre la Pointe de Langevin et Champ-Borne et et la Pointe des Cascades.



Les températures maximales sont comprises entre 28 et 32°C sur le littoral, voisines de 18°C au volcan et au Maïdo et 24 à 27°C dans les cirques.

