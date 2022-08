A la Une . Météo : Un grand soleil partout

Grand beau ce matin sur tout le département, des températures qui remontent et de rares nuages cet après-midi, le temps est idéal ce mardi. Par NP - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 06:51

La situation est simple, la Réunion est plongée dans une masse d'air bien sèche, avec peu de vent.



Par conséquent, c'est du grand soleil pour ce matin, ce qui va permettre au mercure de reprendre des couleurs : 1 degré relevé au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maĩdo cette nuit.



Cet après-midi, les nuages de pente prennent leur quartier à mi-hauteur, des petites gouttes pourraient être observées par place, comme à Saint-François par exemple, mais elles seront vraiment rares.

Le beau temps reste de mise dans les cirques, sur les principaux sommets et en bord mer même si le front de mer de Sainte-Suzanne à Saint-Paul va se couvrir.



Un petit vent de Sud se lèvera sur les plages et signale la reprise future de l'alizé, 40 km/h en rafales à la Pointe des 3 Bassins.



Températures bien agréables au soleil et à l'abri du vent.



Mer agitée dans le sud et l'est par un résidu de houle d'alizé.