Météo : Un front froid attendu ce dimanche soir

Le département va connaître le passage d’un front froid dimanche soir, qui va apporter de la pluie dans le Sud et l’Est. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 à 11:39

Après une belle journée de dimanche, un front froid devrait arriver sur l’île dans la soirée. Une large moitié Sud et Est va être concernée par des pluies, notamment sur les contreforts du volcan.



Le froid va arriver dès lundi avec une chute des températures comprise entre 2 et 3 degrés sur le littoral et jusqu’à 5 degrés dans les hauts. Les alizés devraient également être de la partie.



Ce rafraîchissement devrait durer quelques jours. Des orages pourraient toucher le département mardi.



Gaëtan Dumuids