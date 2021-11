A la Une . Météo : Un franc soleil pour tous

Le département sera très ensoleillé toute cette journée de dimanche. Peu de vent et mer peu agitée. Seules quelques gouttes pourraient cependant arroser l'intérieur de l'île au cours de l'après-midi. Par NP - Publié le Dimanche 7 Novembre 2021 à 06:49

Cette journée dominicale débute sous un beau et franc soleil. Au fil de la matinée, des nuages pourraient développer le long des pentes.

L'après-midi, ces nuages s'épaississent et s'étalent et pourront donner quelques gouttes dans l'intérieur de l'île.



Entre Saint Leu et la Possession, les débordements nuageux viennent apporter un peu d'ombre bien agréable sur le bord de mer. En revanche, les plus hauts sommets conserveront un temps sec et bien ensoleillé.



Les températures sont légèrement supérieures aux normales de saison, avec des valeurs voisines des 29°C à Saint-Denis, 27°C à Cilaos et 19°C au Maïdo.



Le vent d'Est à Sud-Est pourra atteindre à 40 km/h sur la côte Sud, entre Saint-Philippe et Saint-Pierre notamment, ainsi que sur la côte Nord, entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis. Les brises dominent entre Saint-Leu et la Grande Chaloupe. La mer sera peu agitée.



Le beau temps restera d'actualité demain, lundi 8 novembre.