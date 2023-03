A la Une . Météo : Un faible alizé associé à une atmosphère plus humide et plus instable.

Réveil calme avec un soleil généreux et de faibles brises. Au fil de la matinée, les nuages se développent sur les pentes de l'Est, vers les plaines, le volcan et Takamaka avec çà et là de petites ondées. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 07:11

A la mi-journée, les nuages deviennent prépondérants sur la majorité du département et les averses deviennent plus fréquentes et localement plus soutenues, notamment dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest avant de déborder localement jusqu'à l'océan. Les averses les plus virulentes peuvent même s'accompagner d'un coup de tonnerre.



Le littoral allant de Sainte-Rose à Sainte-Marie conserve de belles périodes ensoleillées. C'est un faible alizé d'Est à Nord-Est qui se met en place avec tout au plus des pointes voisines de 40 km/h de Sainte-Marie à la Pointe des Galets et vers la route des laves. Ce vent est également sensible au volcan.

La façade Ouest reste peu ventilée et soumise aux brises. La mer est forte dans le sud et l'ouest au déferlement de la houle australe comprise entre 2,50 et 3 mètres avant de s'amortir au fil de la journée vers 2 mètres.