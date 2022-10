A la Une . Météo : Un été austral plus frais et moins pluvieux que la normale

Les météorologistes de plusieurs pays se sont retrouvés lors du forum de prévision climatique pour le sud-ouest de l’océan Indien. Ces derniers ont estimé que l’été austral sera bien différent entre les régions continentales et océaniques. Si l’activité cyclonique devrait rester dans la normale, les températures et précipitations devraient rester en dessous de la normale pour La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 11:32

C’est à Beau-Vallon, aux Seychelles, que les météorologues se sont retrouvés pour la 11e session du forum de prévision climatique pour le sud-ouest de l’océan Indien. Les scientifiques ont pu émettre les prévisions concernant la zone pour les 4 prochains mois.

L’activité cyclonique :



Durant cet été austral, toutes les régions ne seront pas logées à la même enseigne, mais la période cyclonique pourra tout de même toutes les concerner. Une activité normale à en dessous de la normale est attendue jusqu’au mois d’avril. Les premiers cyclones devraient rester cantonnés dans la partie Est du bassin, à distance des terres habitées. À partir du mois de janvier, les cyclones pourraient se rapprocher des terres.



Néanmoins, une forte incertitude persiste du fait de l’échéance considérée et de la faible prévisibilité actuelle des évolutions des phénomènes océaniques qui influent sur l’activité cyclonique dans le bassin.

Les prévisions pour La Réunion :



Durant les mois d’octobre à janvier, qui correspondent à une période de transition avant la vraie saison des pluies, les précipitations attendues seront en dessous de la normale avec un taux de probabilité de 80%. Durant cette même période, les températures seront normales à en dessous des normales saisonnières.



