Météo : Un dimanche sous le signe du beau temps

Cette dernière journée de week-end sera placée sous le signe du soleil. Malgré quelques averses dans l’Est cet après-midi, le temps devrait être clément sur la plus grande partie de l’île. Par La rédaction - Publié le Dimanche 9 Juillet 2023 à 06:39

Le bulletin de Météo-France



De bonnes conditions météo sont au rendez-vous dans l'ouest au cours de cette journée. En effet, le ciel est peu nuageux dès le lever du jour et de belles éclaircies agrémentent l'après-midi.



Sur l'Est, de Champ-Borne à Saint-Philippe, en passant par Sainte-Rose, le soleil fait la grasse matinée mais se rattrape l'après-midi: en début de journée, quelques averses profitent de l'aubaine au pied du volcan et sur les hauteurs de l'Est.



En montagne, le volcan est malmené le matin mais les principaux pitons sont ensoleillés en journée.



Les températures maximales vont de 25 à 28 °C sur le front de mer.



L'alizé est toujours très actif, et souffle en rafales sur les littoraux nord et sud: 50/60 km/h du côté de Sainte-Marie et localement jusqu'à 70 km/h dans le sud. Ce vent est également turbulent en montagne avec des pointes voisines de 40/50 km/h dans les plaines, au volcan et au Maïdo.



Sous l'effet du vent et de la houle australe, la mer est forte dans le sud, elle est agitée par la houle d'alizé dans l'Est. Une mer croisée, dangereuse pour les sorties maritimes, est attendue aux environs de Saint-Philippe.