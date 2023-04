A la Une . Météo : Un dimanche pascal maussade surtout dans les hauts

Maussade et pluvieux, voilà qui pourrait bien résumer ce dimanche pascal indiquent les services de Météo France Réunion. Le temps devrait être identique demain. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 9 Avril 2023 à 07:19

La Réunion se réveille sous un ciel globalement maussade. Au lever du jour, quelques averses sévissent encore de Saint-Philippe à Sainte-Rose en passant par la route des Laves et ailleurs c'est la grisaille qui prédomine. Au fil de la matinée les averses se propagent des contreforts du volcan jusque vers Champ Borne et ailleurs la couverture nuageuse reste très persistante et rares sont les rayons du soleil qui parviennent à la percer.



En fin de matinée, les nuages de pentes parviennent à se former et s'accaparent les hauts de l'île apportant de petites et faibles averses.



A compter de la mi-journée, dans les hauts de l'île et en particulier ceux de l'Ouest et du Sud, les précipitations demeurent assez faible, mais elles revêtent bien souvent un caractère continu. Il faut attendre la fin d'après-midi pour que les précipitations s'estompent.

Le long du littoral le temps se montre un peu plus clément dans la mesure où la pluie est plus rare, mais le ciel reste gris.



L'alizé de secteur Est est faible, mais s'oriente temporairement au Nord-Est, occasionnant des rafales de l'ordre de 40 km/h du côté du Port ou de Saint-Philippe.



La mer est peu agitée, mais agitée au déferlement de deux petites houles croisées, l'une d'alizé et l'autre australe sur le Sud-Ouest et le Sud.